Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Укренерго та ДТЕК.
Яка ситуація зі світлом в Україні 14 жовтня?
В Сумській області ввели графіки аварійних відключень електроенергії за розпорядженням Укренерго. Наразі обмеження стосуються споживачів першої та другої черг.
До того ж у Донецькій, Київській області (Броварському, Обухівському та Бориспільському районі) нині теж застосовані екстрені відключення.
Про аварійні вимкнення на Дніпропетровщині повідомили працівники ДТЕК. Вони зазначають, що через перенавантаження системи графіки відключення світла в регіоні наразі не діють.
Проблеми зі світлом фіксують у Харківській, Полтавській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях.
На Чернігівщині наразі застосовується три черги погодинних відключень
Водночас у Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.
Енергетики наголошують, що основно причиною введення обмежень є військова агресія Росії проти України, зокрема пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів з боку російських військ.
Фахівці пояслини, що заздалегідь повідомити про тривалість відключень у таких ситуаціях неможливо. Обмеження діятимуть до скасування відповідної команди від НЕК "Укренерго". .
Візьміть до уваги! Енергетики закликають споживачів з розумінням поставитися до ситуації та бути готовими до тимчасових незручностей.
Наслідки останніх ворожих обстрілів критичної інфраструктури
Напередодні, 13 жовтня, окупанти поцілили в енергооб'єкти Чернігівської та Донецької областей. Внаслідок влучань мешканці регіонів залишилися без світла.
Крім того, через російські удари пошкоджень зазнала газовидобувна інфраструктура України, що змушує країну імпортувати дорогий європейський газ.
Україна уклала угоди про кредити на сотні мільйонів доларів від європейських інституцій.
Водночас президент Зеленський звернувся до США, ЄС і країн G7 із закликом надати системи ППО для захисту від російських атак.
ЄС обіцяє підтримати Україну в підготовці до зими, зокрема через енергетичну допомогу, та запровадити 19-й пакет санкцій проти Росії до кінця жовтня 2025 року.