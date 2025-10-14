Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Укренерго та ДТЕК.

Яка ситуація зі світлом в Україні 14 жовтня?

В Сумській області ввели графіки аварійних відключень електроенергії за розпорядженням Укренерго. Наразі обмеження стосуються споживачів першої та другої черг.

До того ж у Донецькій, Київській області (Броварському, Обухівському та Бориспільському районі) нині теж застосовані екстрені відключення.

Про аварійні вимкнення на Дніпропетровщині повідомили працівники ДТЕК. Вони зазначають, що через перенавантаження системи графіки відключення світла в регіоні наразі не діють.

Проблеми зі світлом фіксують у Харківській, Полтавській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях.

На Чернігівщині наразі застосовується три черги погодинних відключень

Водночас у Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.

Енергетики наголошують, що основно причиною введення обмежень є військова агресія Росії проти України, зокрема пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів з боку російських військ.

Фахівці пояслини, що заздалегідь повідомити про тривалість відключень у таких ситуаціях неможливо. Обмеження діятимуть до скасування відповідної команди від НЕК "Укренерго". .

Візьміть до уваги! Енергетики закликають споживачів з розумінням поставитися до ситуації та бути готовими до тимчасових незручностей.

Наслідки останніх ворожих обстрілів критичної інфраструктури