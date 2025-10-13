Что известно об энергетической войне между Москвой и Киевом?

И это уже третий пожар на этом предприятии за последний месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Это лишь последний эпизод в нарастающей энергетической войне между Украиной и Россией,

– говорится в материале.

Как отмечает CNN, это была по меньшей мере четвертая атака Украины на российские нефтеперерабатывающие объекты за последнюю неделю. И это продолжение кампании, которая усилилась летом и привела к нехватке бензина в отдельных регионах России.

Но энергетическая война является двусторонней. Недавние массированные атаки российских ракет и дронов серьезно повредили газодобывающую инфраструктуру Украины и вызвали масштабные отключения электроэнергии по всей стране.

Важно! В Украине заявили, что придется обращаться к дорогому импорту европейского газа, чтобы покрыть дефицит.

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что дефицит бензина в России составляет "около 20% от ее потребностей". По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в сентябре Украина нанесла 70 ударов по территории России. Украинские чиновники признают, что газовая и другая энергетическая инфраструктура страны также испытывает мощное давление со стороны российских атак.

Есть 203 ключевых объекта в Украине, которые нужно прикрыть системами ПВО,

– сказал Зеленский.

По словам Сырского, эффективность украинской ПВО составляет "примерно 74%", но для защиты энергетических объектов нужны дополнительные средства. В частности, на прошлой неделе Россия осуществила несколько массированных комбинированных атак ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины.

5 октября Москва запустила более 50 ракет и почти 500 дронов, а утром пятницы – еще 465 дронов и 32 ракеты. Пятничная атака была "одной из крупнейших концентрированных ударов именно по энергетическим объектам".

Из-за нарастающих атак на газодобычу Украина будет вынуждена импортировать больше газа, чем ожидалось ранее. По словам министра энергетики Светланы Гринчук, Украина ведет переговоры с международными партнерами об увеличении импорта природного газа примерно на 30%.

Обратите внимание! Обычно внутренний спрос на газ в Украине резко возрастает с ноября.

Что планирует делать Киев?

Украина уже договорилась о кредитах от европейских институтов на сумму 800 миллионов евро (930 миллионов долларов) и обсуждает возможность их расширения. Атаки на энергетику имеют очень высокую цену, как отмечают в издании.

По оценкам отраслевого источника, Украине до конца зимы понадобится более 4 миллиардов кубометров газа, что по текущим рыночным ценам составляет около 2 миллиардов долларов. И это без учета расходов на восстановление оборудования, которое постоянно попадает под обстрелы.

Большинство дополнительных поставок поступит из Европы,

– пишет CNN.

Заметьте! Евросоюз на прошлой неделе сообщил, что его хранилища заполнены на 83% накануне пикового зимнего сезона. Сейчас цены на природный газ на европейских рынках остаются стабильными.

Что ожидать относительно отопительного сезона?

Отопительный сезон в Украине простым не будет. Такое заявление сделал мэр Днепра Борис Филатов.

Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране,

– написал Филатов.

Он подчеркнул: каждый и каждая из граждан должны тоже позаботиться о том, что они будут делать в течение этой зимы.

Что еще следует знать об отопительном сезоне?