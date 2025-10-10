Что происходит с отоплением во Львове?

Завтра Львов переводят в режим тестирования, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

Он объяснил, что следует проверить все ресурсы:

механизмы; обеспечение; оперативность.

Андрей Садовый Мэр Львова Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу.

Он рассказал, что на этих выходных планируют отключить светофоры от основного питания и перевести их на альтернативное. Таким образом власти Львова хотят убедиться, что в случае блэкаута они будут работать.

Важно! То же касается воды, света, газа, общественного транспорта, связи и всего, что важно для функционирования города,

Мэр Львова также прокомментировал ситуацию с отоплением. Он подтвердил – действительно холодно.

Но сейчас ситуация в стране такая, что ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно – чтобы зимой тепло таки было,

– заявил Андрей Садовый.

Он добавил, что со стороны городского совета делают все необходимое. Но львовян попросили позаботиться о себе:

организовать для себя альтернативные источники тепла; помочь тем, кто сам не справится.

Заметьте! Садовый отметил: мы возвращаемся ко времени, когда буржуйка в подвале - не лишняя вещь.

В частности Садовый рассказал, что Львов имеет лимит газа. Сейчас его 8 миллионов метров кубических. Но для полноценного прохождения отопительного сезона в октябре надо еще 10 миллионов. Однако их нет на сегодня.

Мэр города сообщил, что в 18 школах города, где есть твердотопливные котлы, отопления будут запускать от них. Котлы будут использовать как источник отопления в медучреждениях, где они есть в наличии. Более того, во Львове будут тестировать альтернативную подачу воды без электроэнергии.

Плюс мы подняли реестр всех тех печей, которые были когда-то установлены в домах помните эту волну 22-23 год, когда в укрытиях ставили печки, дрова. Мы это все должны сейчас протестировать, чтобы оно было все в рабочем состоянии. Потому что ситуация может измениться в любую секунду,

– подчеркнул Садовый.

Напомним! В то же время тепло по заявкам подали в школы, садики, больницы. Кроме того, 350 тысяч львовян имеют частные дома, печное или индивидуальное отопление.

Что говорит первый заместитель городского головы?

Все районы города, все ОСМД, все коммунальные управляющие компании будут проверять жилые дома. Об этом сказал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Это будет проверка самого дома, от крана в подвале до утепления в доме, до работы самой буржуйки, до запаса дров, до запаса топлива. И то же касается всех административных зданий,

– пояснил Москаленко.

Будет так же тестироваться связь. Кроме того, будут тестироваться автомобили, которые могут обеспечивать воду в критической ситуации.

К тому же в городе будут тестировать работу автобусов общественного транспорта на маршрутах электротранспорта.

Обратите внимание! В случае отсутствия электричества необходимо, чтобы автобусы обеспечили проезд на этих маршрутах.

Что еще следует знать о текущей ситуации?