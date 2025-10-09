Как атаки России повлияли на добычу газа в Украине?

Мощный российский обстрел, уничтоживший добычу газа 3 октября, был направлен на Харьковскую и Полтавскую области, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Газовая инфраструктура Украины была способна удовлетворить внутренний спрос, однако в этом году испытывает все более интенсивные ракетные и беспилотные атаки.

Если они продолжатся, Украине до конца марта нужно будет купить примерно 4,4 миллиарда кубических метров газа стоимостью почти 2 миллиарда евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления.

В этом году Украина уже закупила у иностранных поставщиков 4,58 миллиарда кубических метров газа, в частности 3,67 миллиарда – с конца прошлого отопительного сезона. Хотя Киев оценивает, что до конца этого года потребности страны в импорте достигнут 5,8 миллиарда, в начале этой недели он сообщил союзникам, что эта цифра может вырасти из-за атак России.

Какие запасы газа есть у Украины?

По состоянию на середину сентября запасы газа в подземных хранилищах Украины достигали 12,05 миллиарда кубометров, сообщает 24 Канал.

Однако для прохождения зимы нам нужно минимум 14,5 миллиарда кубометров газа.

Впрочем, вероятнее всего, на эту цифру мы не выйдем. Поэтому придется все-таки докупать определенные объемы газа,

– пояснил эксперт Владимир Омельченко.

Как заявляет для 24 Канала энергетический эксперт Геннадий Рябцев, объем в 13,2 миллиарда кубометров, который планируется закачать в хранилища, – это скорее на грани достаточности. Если температура будет держаться зимой на грани -10 и ниже в течение двух недель, или же, например, экономическая промышленность увеличит объемы производства, тогда закачанного газа не хватит.

Вместе с этим Украина планирует увеличить импорт природного газа на 30%, что составляет примерно 1,5 миллиарда кубометров.

