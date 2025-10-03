Достаточно ли Европе газа для прохождения зимы?

Хранилища по всему Европейскому Союзу вступают в октябрь с заполнением более 82%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Секрет теплых батарей: как убрать воздух из системы отопления

Мы находимся в относительно хорошем положении. Конечно, главный вопрос заключается в том, будет ли будущая зима последней, когда рынок все еще обеспокоен поставками газа,

– сказал аналитик Арне Ломанн Расмуссен.

Запасы газа в Европе, которые обычно покрывают около трети зимнего спроса, остаются критическим показателем того. К тому же неизвестно, сможет ли регион наконец преодолеть энергетический кризис. Многие аналитики ожидают, что мировые поставки газа начнут перерастать в избыток в 2026 году, что облегчит создание запасов в будущем.

Как менялись запасы газа в Европе в 2025 году / скриншот 24 Канала с сайта Bloomberg

За последние недели пополнение запасов замедлилось из-за сезонных работ в Норвегии и Алжире, а также раннего похолодания. Тем не менее, запасы могут вырасти до 89% к концу октября, что более чем достаточно для поддержания зимних поставок в Европе. Уровни различаются в разных частях блока:

Франция уже превысила 90% и активно рекламирует возможности хранения на следующий год;

уже превысила 90% и активно рекламирует возможности хранения на следующий год; Германия – крупнейший потребитель региона – отстает. Ее объект в Редене заполнен лишь на 29%, что значительно меньше запланированного показателя в 45%;

– крупнейший потребитель региона – отстает. Ее объект в Редене заполнен лишь на 29%, что значительно меньше запланированного показателя в 45%; В Великобритании, где мощности хранилищ уже являются одними из самых низких в Европе, крупнейший объект не был пополнен этим летом после убытков , что сделало страну еще более зависимой от импорта, в частности СПГ.

Ближайшие месяцы станут испытанием для готовности региона. Континент уже готовится к более холодному началу октября, поскольку уровень ветра в течение месяца будет снижаться. Это может повысить важность газа в производстве электроэнергии,

– пишут в издании.

Как в ЕС пройдет отопительный сезон?

Суровая зима в Европе или Азии может быстро привести к сокращению поставок, тогда как новые санкции на российский экспорт рискуют снова разжечь нестабильность, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз BloombergNEF.

Если не будет внезапных перебоев, ожидается, что Европа завершит этот отопительный сезон с заполнением газовых хранилищ примерно на 33%, что значительно ниже пятилетнего среднего показателя в 45%. Холодной зимой они могут упасть до 22%.

Что известно об отопительном сезоне в Украине?