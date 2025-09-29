Какие документы надо проверить перед началом отопительного сезона?

Для 24 Канала адвокат Анна Даниэль рассказала, что отношения в процессе предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг регулирует закон о ЖКУ.

Согласно ему, потребитель обязан заключать договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг в порядке и случаях, определенных законом, своевременно принимать меры к устранению выявленных неполадок, связанных с получением ЖКУ, возникших по его вине.

Кроме того, к этому списку добавляется еще и проведение ремонта за свой счет или замена санитарно-технических приборов и устройств и тому подобное.

Анна Даниэль Управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Зато исполнитель коммунальной услуги обязан, например, готовить и заключать с потребителем договоры о предоставлении коммунальных услуг, или же без дополнительной оплаты предоставлять в установленном законодательством порядке необходимую информацию о ценах/тарифах, общую стоимость месячного платежа.

Анна Даниэль также добавляет, что потребителям следует проверять определенный список документов. Речь идет о таких:

Предоставление ЖКУ осуществляется исключительно на договорных началах, а потому надо пересмотреть Договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг с поставщиками коммунальных услуг (тепло, газ, вода, электроэнергия),

Счета за предыдущий период по задолженностям.

Акты приема-передачи счетчиков, их поверка.

Протоколы решений ОСМД/жилищных кооперативов о подготовке дома к отопительному сезону.

Документы от управляющего дома о проведенных технических работах (изоляция труб, проверка котельных, вентиляционных систем).

Что нужно делать со счетчиками для проверки?