Украинцам пересчитают коммуналку: почему суммы в платежках вырастут

Откуда берутся переплаты за воду?

В октябре часть потребителей может получить платежки за холодную воду и водоотвод с доначислениями. Такие дополнительные суммы чаще всего появляются у тех, кто не передает показания счетчиков вовремя, сообщает "Киевводоканале", передает 24 Канал.

Как отмечают в компании, если данные счетчиков не передать до конца месяца, система автоматически рассчитывает потребление по средним показателям. Из-за этого потребитель может заплатить больше, чем фактически использовал.

Останутся ли тарифы на воду без изменений?

Как сообщают в НКРЭКУ В Киеве и большинстве крупных городов тарифы на холодную воду и канализацию пока не меняются.

В то же время в меньших населенных пунктах местные власти имеют право устанавливать собственные тарифы, поэтому итоговые суммы в платежках могут отличаться.

Обратите внимание! Если показатели не внести до 30 – 31 октября, в платежках за этот месяц могут появиться существенные доначисления.

