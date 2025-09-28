Почему потребители должны платить за счетчики?

По словам директора аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, согласно действующему законодательству, квартирные счетчики нужно регулярно проверять на исправность, передает 24 Канал.

Эксперт отмечает, что дополнительные расходы на счетчики не являются прихотью поставщиков услуг, а предусмотренные законом меры, которые помогают избежать переплат и контролировать фактическое потребление ресурсов.

Обратите внимание! Как отмечают в Минэкономики, поверка счетчиков осуществляется раз в четыре года, при этом потребители самостоятельно заказывают и оплачивают эту процедуру.

Кто обязан проходить поверку счетчика?

Обязательную поверку счетчика должны проходить владельцы всех приборов учета. Если процедуру не выполнить, показания счетчика не будут учтены при начислении платы за коммунальные услуги.

Важно! В таком случае расчет будет осуществляться по общим нормативам, что часто ведет к лишним расходам.

Эксперт объясняет, что поверка необходима из-за естественного износа приборов учета. Со временем счетчики могут фиксировать неточные объемы потребления, что в итоге приводит к систематическим переплатам за коммунальные услуги.

Что еще известно о поверке счетчиков: коротко о главном