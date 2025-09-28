Чому споживачі повинні платити за лічильники?

За словами директора аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, згідно із чинним законодавством, квартирні лічильники потрібно регулярно перевіряти на справність, передає 24 Канал.

Цікаво Держава компенсує частину комуналки: кому нарахують 700 гривень

Експерт наголошує, що додаткові витрати на лічильники не є примхою постачальників послуг, а передбачені законом заходи, які допомагають уникнути переплат та контролювати фактичне споживання ресурсів.

Зверніть увагу! Як наголошують у Мінекономіки, повірка лічильників здійснюється раз на чотири роки, при цьому споживачі самостійно замовляють та оплачують цю процедуру.

Хто зобов’язаний проходити повірку лічильника?

Обов’язкову повірку лічильника повинні проходити власники всіх приладів обліку. Якщо процедуру не виконати, показання лічильника не будуть враховані при нарахуванні плати за комунальні послуги.

Важливо! У такому випадку розрахунок здійснюватиметься за загальними нормативами, що часто веде до зайвих витрат.

Експерт пояснює, що повірка необхідна через природне зношування приладів обліку. З часом лічильники можуть фіксувати неточні обсяги споживання, що у підсумку призводить до систематичних переплат за комунальні послуги.

Що ще відомо про повірку лічильників: коротко про головне