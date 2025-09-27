Держава компенсує частину комуналки: кому нарахують 700 гривень

Кому нададуть гроші на оплату комуналки?
У Дніпрі запроваджена адресна програма підтримки, яка дозволяє окремим сім’ям отримувати щомісяця додаткові кошти на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної політики.
Цікаво Зарплата або пенсія: чи може пенсіонер отримувати дві виплати одразу
Під виплату потрапляють родини, у складі яких є:
- діти з інвалідністю;
- особи з інвалідністю I групи (психічні розлади, вади зору або опорно-рухового апарату, інвалідність з дитинства);
- особи з інвалідністю II групи з дитинства.
Цікаво! Розмір виплат залежить від пори року: з квітня по жовтень нараховують 500 гривень на кожну особу з інвалідністю, з листопада по березень вже 700 гривень.
Як отримати гроші на оплату комуналки?
У Департаменті також пояснили: щоб отримати виплату, слід звернутися до місцевого управління соціального захисту населення та надати необхідні документи. Серед них:
- заява на призначення допомоги;
- паспорт або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;
- довідка про склад сім’ї;
- документ, що підтверджує інвалідність (МСЕК, ЛКК або витяг з рішення експертної комісії);
- рахунки за житлово-комунальні послуги.
При цьому, слід не забувати, що документи потрібно оновлювати щороку, щоб продовжувати отримувати допомогу.
Що відомо про субсидії в Україні: коротко про головне
В Україні затвердили оновлені правила призначення субсидій, які дозволяють отримувати державну допомогу навіть тим, хто володіє нерухомістю, земельними ділянками, транспортом або технікою, за дотримання певних умов.
Водночас у субсидії можуть відмовити, якщо заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень.
Допомога також не надається, якщо члени домогосподарства перебувають за кордоном понад 60 днів або у сім’ї є повнолітні безробітні з низькими доходами.