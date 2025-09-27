back button
Економіка Тарифи Держава компенсує частину комуналки: кому нарахують 700 гривень
Держава компенсує частину комуналки: кому нарахують 700 гривень

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Держава нарахує 700 гривень додаткової фінансової підтримки для оплати комунальних послуг.
  • Ця допомога може суттєво полегшити фінансове становище багатьох українських сімей.
Додаткові 700 гривень на комуналку
Додаткові 700 гривень на комуналку / Фото if.gov.ua

Частина українців може отримати додаткову фінансову підтримку для оплати комунальних послуг. Це може суттєво полегшити фінансове становище багатьох сімей.

Кому нададуть гроші на оплату комуналки?

У Дніпрі запроваджена адресна програма підтримки, яка дозволяє окремим сім’ям отримувати щомісяця додаткові кошти на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної політики.

Під виплату потрапляють родини, у складі яких є:

  • діти з інвалідністю;
  • особи з інвалідністю I групи (психічні розлади, вади зору або опорно-рухового апарату, інвалідність з дитинства);
  • особи з інвалідністю II групи з дитинства.

Як отримати гроші на оплату комуналки?

У Департаменті також пояснили: щоб отримати виплату, слід звернутися до місцевого управління соціального захисту населення та надати необхідні документи. Серед них:

  • заява на призначення допомоги;
  • паспорт або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;
  • довідка про склад сім’ї;
  • документ, що підтверджує інвалідність (МСЕК, ЛКК або витяг з рішення експертної комісії);
  • рахунки за житлово-комунальні послуги.

При цьому, слід не забувати, що документи потрібно оновлювати щороку, щоб продовжувати отримувати допомогу.

Що відомо про субсидії в Україні: коротко про головне

  • В Україні затвердили оновлені правила призначення субсидій, які дозволяють отримувати державну допомогу навіть тим, хто володіє нерухомістю, земельними ділянками, транспортом або технікою, за дотримання певних умов.

  • Водночас у субсидії можуть відмовити, якщо заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень.

  • Допомога також не надається, якщо члени домогосподарства перебувають за кордоном понад 60 днів або у сім’ї є повнолітні безробітні з низькими доходами.