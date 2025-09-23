Чи може працюючий пенсіонер отримувати пенсію?

Однак тут слід враховувати різні нюанси, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Річ у тім, що розмір пенсії кожного пенсіонера визначається індивідуально. Зокрема сума вираховується з урахуванням набутого ним страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено внески.

Законом передбачено, що пенсії виплачуються без врахування одержаної заробітної плати,

– наголосили у Пенсійному фонді.

Важливо! Після призначення пенсії людина має право отримувати її та продовжувати працювати, навіть на тій же посаді.

Зокрема через кожні 2 роки пенсіонерам, які працювали після призначення пенсій, проводяться перерахунки:

з урахуванням набутого після призначення пенсії страхового стажу; або страхового стажу та заробітної плати.

Слід додати: Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" зобов’язує кожну застраховану особу повідомляти про зміни, зокрема щодо свого працевлаштування. Про такий обов’язок органи Пенсійного фонду повідомляють кожного пенсіонера у заяві, пам’ятці, які він чи вона підписує.

Після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно, його розмір пенсії визначається з урахуванням нових даних,

– зазначили у ПФУ.

Повернути неналежні пенсіонеру суми можливо добровільно або переплата з пенсії утримується в розмірі 20%.

Зверніть увагу! Задля уникнення непорозумінь щодо розмірів пенсій тим пенсіонерам, хто має намір вийти на роботу, слід невідкладно інформувати органи Пенсійного фонду шляхом подання заяви особисто або в режимі онлайн.

Чи може вийти на роботу пенсіонер, що отримає пенсію за вислугу років?

Пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Про це пише Пенсійний фонд.

У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи,

– пояснюють у дописі.

Цікаво! Наприклад, робота на посаді асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі не дає права на призначення пенсії за вислугу років, тому факт роботи на зазначеній посаді не впливає на виплату пенсії за вислугу років.

Що ще слід знати пенсіонерам про працевлаштування?