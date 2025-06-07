Чи може людина пенсійного віку встати на біржу зайнятості

І на це вони мають повне право, пише 24 канал з посиланням на Полтавській обласний центр зайнятості.

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Українці, що досягли пенсійного віку, мають право:

отримувати інформаційно-консультаційні послуги, що пов’язані з працевлаштуванням;

переглядати різні вакансії;

консультуватися з питань трудового законодавства і тому подібне.

Однак, згідно з чинним законодавством, пенсіонери вважаються соціально захищеним прошарком населення. Ба більше, вони вже отримують грошову допомогу від держави.

Важливо! Тому пенсіонери не можуть отримати статус безробітної особи та отримувати допомогу по безробіттю.