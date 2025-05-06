Чому вирішили створити стратегію зайнятості

Нині ринок праці України переживає серйозні виклики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Виокремлюють такі проблеми:

Згідно з прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2025 році становитиме 10,9%.

За даними Державної служби зайнятості, у 2024 році 389 тисяч людей офіційно зареєструвалися як безробітні, однак їх реальна кількість є значно вищою.

Головні завдання майбутньої стратегії зайнятості

Стратегія буде спрямована на:

Створення нових робочих місць: підтримка підприємств, залучення інвестицій, розвиток соціального бізнесу.

підтримка підприємств, залучення інвестицій, розвиток соціального бізнесу. Професійну переорієнтацію: можливості для підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку.

можливості для підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку. Забезпечення інклюзивності: гнучкі та дистанційні форми роботи для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю.

гнучкі та дистанційні форми роботи для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю. Реформу системи служби зайнятості: цифровізація публічних послуг, оновлення Трудового кодексу, прозора взаємодія з роботодавцями.

Відновлення ринку праці є одним із ключових завдань Уряду. Для цього ми розпочали розробку стратегії зайнятості, яка орієнтована не лише на оновлення правового поля, але й на зниження безробіття, боротьбу з неформальною зайнятістю та зміцнення соціального захисту,

– говорить заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна.

Зауважте! Проєкт стратегії зайнятості України виконають коштом Уряду Німеччини за підтримки GIZ.