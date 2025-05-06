Чому вирішили створити стратегію зайнятості
Нині ринок праці України переживає серйозні виклики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
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Виокремлюють такі проблеми:
- Згідно з прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2025 році становитиме 10,9%.
- За даними Державної служби зайнятості, у 2024 році 389 тисяч людей офіційно зареєструвалися як безробітні, однак їх реальна кількість є значно вищою.
Головні завдання майбутньої стратегії зайнятості
Стратегія буде спрямована на:
- Створення нових робочих місць: підтримка підприємств, залучення інвестицій, розвиток соціального бізнесу.
- Професійну переорієнтацію: можливості для підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку.
- Забезпечення інклюзивності: гнучкі та дистанційні форми роботи для молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю.
- Реформу системи служби зайнятості: цифровізація публічних послуг, оновлення Трудового кодексу, прозора взаємодія з роботодавцями.
Відновлення ринку праці є одним із ключових завдань Уряду. Для цього ми розпочали розробку стратегії зайнятості, яка орієнтована не лише на оновлення правового поля, але й на зниження безробіття, боротьбу з неформальною зайнятістю та зміцнення соціального захисту,
– говорить заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна.
Зауважте! Проєкт стратегії зайнятості України виконають коштом Уряду Німеччини за підтримки GIZ.