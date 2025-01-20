Як зміниться рівень безробіття в Україні

Рівень офіційного безробіття впав до історичного мінімуму, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як скоротилась кількість безробітних в Україні:

станом на грудень 2024 року, в Україні офіційно зареєстровано – 94,2 тисячі осіб як безробітні;

у аналогічний період 2023 року таких громадян було – 96,1 тисячі.

Водночас кількість вакантних посад змінилась так:

на кінець 2024 року кількість вільних робочих місць сягнула 46,7 тисячі;

у 2023 це значення складало – 32,4 тисячі.

Чи буде зростати кількість безробітних в Україні

У 2024 році рівень безробіття в Україні складе – 14,2%. У наступні роки це значення змінюватиметься так:

у 2025 році цей показник знизиться до 11,6%;

у 2026 році – до 10,6%.

Зверніть увагу! Зниження рівня безробіття зумовлене збільшенням попиту на робітників. Зокрема, на висококваліфіковані кадри.