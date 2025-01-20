Що відомо про атаки хуситів

Ці атаки продовжились і у 2025 році, повідомляє 24 канал з посиланням на The Economist.

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Зокрема минулого року єменські хусити атакували майже 200 суден та пошкодили понад 40 з них.

Наразі єменські повстанці частково контролюють вхід до Баб-ель-Мандебської протоки та Суецький канал. Саме через нього зазвичай проходить 12% світової торгівлі.

Через подібні обставини перевезення вантажів у протоці впали на дві третини. Водночас витрати світової економіки склали приблизно 200 мільярдів доларів США у 2024 році.

Зверніть увагу! До того ж протягом минулого року хусити змусили судна прямувати маршрутом навколо Африки. А це подовжило подорожі з Азії до Європи продовжилися на 6 000 км або на 10-14 днів.

Як атаки хуситів вплинули на економіку

Крім того, через довші транзитні рейси на вищих швидкостях судна витрачають більше палива. Тобто таким чином додається мільйон доларів витрат на подорож. Проте це досі дешевше, ніж використовувати Червоне море. Саме там ціни на страхування зросли у 20 разів.

Зокрема ціна доправлення контейнера з Шанхая (Китай) до Роттердама (Нідерланди) досягла піка в липні 2024 року та сягнула 8 200 доларів США. А це в п’ять разів більше середнього показника у 2023 році.

Важливо! Тобто хусити своїми атаками збільшили на витрати на доставку на щонайменше 175 мільярдів доларів США за десять місяців до жовтня 2024 року.