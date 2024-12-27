Що відомо про атаку хуситів на Єгипет

Доходи від цього життєво важливого міжнародного водного шляху знизилися більш ніж на 60%, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Атаки хуситів сильно вдарили по Єгипту з моменту їх початку в кінці 2023 року,

– йдеться у матеріалі.

Так Єменська бойова група не атакує єгипетські активи. Але вона фактично закрила південну частину Червоного моря та частини Аденської затоки для більшості західних судноплавних компаній. Це перешкоджає їм використовувати Суецький канал для перевезення товарів між Європою та Азією.

Суецький канал є життєво важливим джерелом іноземної валюти для єгипетської економіки, обсяг якої становить 380 мільярдів доларів. Її валюта досягла рекордно низького рівня за останній місяць,

– пише Bloomberg.

Важливо! Як зазначає видання, крім нападів на кораблі, хусити запускають дрони та ракети по Ізраїлю. Вони заявили, що не припинять це робити, поки Ізраїль не погодиться на припинення вогню з ХАМАСом у Газі.