Безробіття в Україні

Таку думку озвучила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна в ефірі "Новини Live", інформує 24 Канал. Зокрема, під час обговорення повернення біженців Южаніна зазначила, що мова йде не тільки про офіційно зареєстрованих безробітних, а й про тих, хто не звертався до Державної служби зайнятості.

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В Україні 8 мільйонів людей без офіційної роботи. Частина з них може бути неформально працевлаштованою, інша частина — фактично безробітна. Це крім пенсіонерів,

– зазначила Южаніна.

До списку увійшли не просто безробітні, які стоять на обліку в Державній службі зайнятості, а й ті не працевлаштовані, хто туди не звертався.

Водночас у країні спостерігається дефіцит робочих спеціальностей, і ці питання потребують нагального вирішення.

Пріоритет – внутрішній ринок праці

Южаніна наголосила, що Україна має спершу знайти рішення для непрацевлаштованих громадян всередині країни, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, перш ніж концентруватися на поверненні українців з-за кордону.

"Розберімося спершу з тими, хто знаходиться на території України, а потім будемо говорити про тих, хто за кордоном. Адже з кожним роком відсоток охочих повернутися зменшується", – наголосила депутатка.

Що цьому передувало

Зауважимо, що щорічно Служба зайнятості обслуговувала близько мільйона громадян. Зараз ця цифра суттєво зменшилась.

Так, упродовж 2024 року у Службі зайнятості було зареєстровано 400 тисяч безробітних. Однією з причин через яку офіційна кількість безробітних зменшилася пов'язана з виїздом населення за кордон.