Ринок праці в Україні

Водночас найбільш затребуваними серед роботодавців були робітничі спеціальності, такі як будівельники, сантехніки, електрики, слюсарі, зварювальники та швачки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Держслужби зайнятості.

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Професії, які зустрічаються в вакансіях рідко:

Апаратник вирощування дріжджів – фахівець, який відповідає за вирощування, догляд та контроль за дріжджами, їх дозування для подальшого використання на виробництві. Торік на цю посаду було подано лише 12 запитів.

– фахівець, який відповідає за вирощування, догляд та контроль за дріжджами, їх дозування для подальшого використання на виробництві. Торік на цю посаду було подано лише 12 запитів. Настроювач піаніно та роялів – такі вакансії з'являлись лише 5 разів у 2024 році.

– такі вакансії з'являлись лише 5 разів у 2024 році. Халвомісильник – майстер, який готує східні десерти, регулює процес замішування і формує характерну структуру халви. Минулого року на таку професію було подано 4 запити.

– майстер, який готує східні десерти, регулює процес замішування і формує характерну структуру халви. Минулого року на таку професію було подано 4 запити. Натурник – особа, яка виконує роль "живого об'єкта мистецтва", для якої також було лише 4 вакансії.

– особа, яка виконує роль "живого об'єкта мистецтва", для якої також було лише 4 вакансії. Бутафор – майстри, які створюють муляжі предметів для театру, кіно та інших індустрій. В Україні подали 3 запити на таку професію.

– майстри, які створюють муляжі предметів для театру, кіно та інших індустрій. В Україні подали 3 запити на таку професію. Пастижер – фахівець, який виготовляє перуки та інші елементи для театру та кінематографу. За минулий рік на таку вакансію було лише 2 запити.

– фахівець, який виготовляє перуки та інші елементи для театру та кінематографу. За минулий рік на таку вакансію було лише 2 запити. Ембріолог – спеціаліст у галузі репродуктивної медицини, на цю посаду було подано лише 1 заявку.

Держслужба зайнятості також повідомила про інші незвичайні вакансії, серед яких: чистильник димоходів, сортувальник немитої вовни, годинникар міської ратуші та фарбувальник дзеркал.