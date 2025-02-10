Рынок труда в Украине

В то же время наиболее востребованными среди работодателей были рабочие специальности, такие как строители, сантехники, электрики, слесари, сварщики и швеи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Госслужбы занятости.

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Профессии, которые встречаются в вакансиях редко:

Аппаратчик выращивания дрожжей – специалист, который отвечает за выращивание, уход и контроль за дрожжами, их дозирования для дальнейшего использования на производстве. В прошлом году на эту должность было подано всего 12 запросов.

– специалист, который отвечает за выращивание, уход и контроль за дрожжами, их дозирования для дальнейшего использования на производстве. В прошлом году на эту должность было подано всего 12 запросов. Настройщик пианино и роялей – такие вакансии появлялись только 5 раз в 2024 году.

– такие вакансии появлялись только 5 раз в 2024 году. Халвомисильщик – мастер, который готовит восточные десерты, регулирует процесс замешивания и формирует характерную структуру халвы. В прошлом году на такую профессию было подано 4 запроса.

– мастер, который готовит восточные десерты, регулирует процесс замешивания и формирует характерную структуру халвы. В прошлом году на такую профессию было подано 4 запроса. Натурщик – лицо, которое выполняет роль "живого объекта искусства", для которого также было всего 4 вакансии.

– лицо, которое выполняет роль "живого объекта искусства", для которого также было всего 4 вакансии. Бутафор – мастера, которые создают муляжи предметов для театра, кино и других индустрий. В Украине подали 3 запроса на такую профессию.

– мастера, которые создают муляжи предметов для театра, кино и других индустрий. В Украине подали 3 запроса на такую профессию. Пастижер – специалист, который изготавливает парики и другие элементы для театра и кинематографа. За прошлый год на такую вакансию было всего 2 запроса.

– специалист, который изготавливает парики и другие элементы для театра и кинематографа. За прошлый год на такую вакансию было всего 2 запроса. Эмбриолог – специалист в области репродуктивной медицины, на эту должность было подано только 1 заявку.

Госслужба занятости также сообщила о других необычных вакансиях, среди которых: чистильщик дымоходов, сортировщик немытой шерсти, часовщик городской ратуши и красильщик зеркал.