Как эти изменения влияют на украинский рынок, зарплаты и востребованность специалистов – 24 Канал разбирался вместе с вице-президентом и операционным директором GlobalLogic Ukraine Анной Щербаковой.

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Ситуация на IT-рынке

Рынок IT, который когда-то считался "рынком кандидатов", теперь стал "рынком компаний". Это означает, что работодатели имеют больше вариантов выбора среди кандидатов, но общее количество вакансий уменьшилось.

По словам Анны Щербаковой, спрос на уникальные компетенции сохраняется. Особенно востребованы специалисты с опытом в специфических отраслях, таких как Embedded или MedTech. Также важным фактором является сертификации, например ASPICE для Automotive.

Анна Щербакова Вице-президент GlobalLogic Ukraine В целом количество вакансий сократилось, но это не означает, что рынок остановился. Работодатели просто стали более придирчивыми в поиске специалистов, а спрос на исключительные экспертизы остается стабильным.

Работа в условиях войны и глобальных вызовов

Главное требование международных партнеров, по словам Анны, остается неизменным – это стабильное и эффективное выполнение задач. Для этого компаниям следует позаботиться обеспечить условия работы для разработчиков.

Например, в GlobalLogic Ukraine большинство специалистов работает удаленно, но созданы мини-офисы по Украине (в городах, где находятся работники), которые стали своеобразными ячейками для взаимодействия и, конечно, местом, куда можно прийти работать в случае проблем с энергетикой.

Относительно привлечения новых клиентов, Анна Щербакова признает, что в Украине это остается вызовом. А вот главным "уроком" 2024 года вице-президент GlobalLogic Ukraine считает то, что компании должны быть готовы к быстрым и непредсказуемым изменениям и во внешнеэкономической политике.

Анна Щербакова Вице-президент GlobalLogic Ukraine Изменения в государственной политике могут происходить очень быстро и не всегда прогнозируемо. Нужно быть к этому готовыми и предусматривать все возможные сценарии. Конечно, нам хотелось бы иметь больший горизонт планирования, насколько это возможно.

Востребованные профессии и навыки

Несмотря на сокращение вакансий, определенные направления остаются популярными. К таким можно отнести:

Python, QA, DevOps, NET – самые популярные стеки технологий.

Java, C++ – также сохраняют стабильный спрос.

AI/ШИ-экспертиза – направление, которое постепенно растет.

Компании все чаще ищут не только разработчиков, но и партнеров, которые могут предложить полное бизнес-решение, отвечающее запросам клиента,

– говорит Анна Щербакова.

По ее словам, компании, которые освоят и адаптируются к этому изменению, будут предлагать такой сервис и, соответственно, обучать специалистов, будут иметь больший спрос.

Заметьте. Что касается новичков, то, несмотря на общее предубеждение, найти работу в сфере IT возможно даже на позиции Trainee или Junior. Так, только в GlobalLogic в прошлом году было трудоустроено 197 начинающих.

Как изменились зарплаты и условия работы

По уровню зарплат, Анна Щербакова отметила, что значительных изменений в 2024 году не произошло, однако компании все больше внимания уделяют нематериальной мотивации.

Например, многие работодатели предлагают расширенные социальные пакеты, которые включают:

Медицинское страхование.

Wellbeing-программы для поддержания физического и ментального здоровья.

Обучение и профессиональное развитие.

В то же время, по данным ресурса DOU, уровень зарплат в сфере IT демонстрирует тенденцию к снижению, особенно среди высококвалифицированных специалистов.

Если полгода назад наибольшее падение наблюдалось в Team Lead, то сейчас уменьшение коснулось и других уровней специалистов, в частности Tech Lead, Architect и Senior. Наиболее значимые изменения произошли у высококвалифицированных специалистов:

Tech Lead: медианная зарплата снизилась на 100 долларов за последние полгода.

медианная зарплата снизилась на 100 долларов за последние полгода. Architect : уменьшение составило 325 долларов, что соответствует наибольшему падению среди всех категорий (-5%).

: уменьшение составило 325 долларов, что соответствует наибольшему падению среди всех категорий (-5%). Senior: зарплаты снизились на 200 долларов за полгода.

Зарплаты IT-специалистов снижаются / Скриншот с сайта DOU

Люди – на первом месте: как компаниям проходить сложные времена

Одним из главных достижений компании за 2024 год в GlobalLogic считают стратегическое партнерство между Hitachi и Google Cloud.

"Это партнерство позволит нашим клиентам быстрее внедрять инновации и использовать возможности генеративного ИИ. Кроме того, мы запустили первую в мире платформу Platform of Platforms для масштабного внедрения AI-решений в компаниях", – отмечает Щербакова.

В то же время забота о людях и устойчивость остаются ключевыми для компании.

Анна Щербакова Вице-президент GlobalLogic Ukraine Мы руководствуемся принципом: люди – на первом месте. Это правило всегда было в компании, но особенно ощутимым стало в самые сложные периоды с началом полномасштабного вторжения. Безопасность и забота о своих специалистах – наш компас.

Речь идет и о помощи с релокацией и средствами питания, и о программах ментальной поддержки, обучения, постоянной коммуникации и диалоге. Анна отметила, что такая стратегия и помогла компании сохранить эффективность почти на довоенном уровне.

Взгляд в будущее: планы на 2025 год

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в GlobalLogic не ожидают падения активности. Компания планирует сосредоточиться на сохранении команд и расширении действующих проектов, в частности, с Hitachi. При этом тренд на внедрение искусственного интеллекта продолжит набирать обороты.

Анна Щербакова Вице-президент GlobalLogic Ukraine ИИ – очевидно тренд, но не новая технология. Это тренд, который останется с нами в следующие десятилетия. Все больше компаний будут интегрировать решения на основе ИИ в собственные продукты и на уровне компаний в целом.

Как уже упоминали, спрос на специфическую экспертизу остается высоким. Это объясняется и тем, что определенные индустрии требуют безопасных сертификаций для разработок – как пример, ASPICE-сертификация в Automotive. Найти таких специалистов бывает сложно.

Так, Анна Щербакова отметила, что в GlobalLogic сейчас сосредоточены на 16 различных практиках, по которым компания продолжит предоставлять услуги и разрабатывать решения для партнеров. Среди наиболее актуальных: