На грани закрытия

По данным Верховного Суда Украины и Министерства юстиции, с начала 2025 года 1 087 предприятий начали процесс прекращения своей деятельности, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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725 компаний (66,7%) самостоятельно свернули деятельность, не проходя через судебную процедуру банкротства – это означает, что они не имели долгов, но их владельцы решили закрыть бизнес.

164 компании начали судебную процедуру банкротства – это на 22% больше, чем в 2024 году.

118 предприятий оказались на стадии судебной ликвидации, что означает полное закрытие из-за неспособности погасить долги.

Реструктуризация – шанс для бизнеса избежать банкротства

По словам эксперта по банкротству Дениса Лихопёка, новый механизм превентивной реструктуризации позволяет компаниям, попавшим в финансовый кризис, изменить условия выполнения своих кредитных обязательств, не останавливая работу.

Лишь 5 – 10% предприятий проходят санацию (восстановление платежеспособности), поскольку большинство компаний обращается за юридической помощью слишком поздно.

Количество компаний, которые проходят реорганизацию (слияние, разделение или присоединение к другим бизнесам), упало на 63,5% по сравнению с прошлым годом.