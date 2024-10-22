Почему возросло количество банкротов

Больше всего банкротств происходит в крупных городах Украины, в частности, в промышленных регионах, сообщает Опендатабот. Значительное количество банкротов проживает в столице.

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В Киеве открыто 95 дел о банкротстве, это ориентировочно 15% от общего количества. Также много банкротов сейчас проживает в:

Киевской области – 58 дел о банкротстве – 9% от общего количества;

– 58 дел о банкротстве – 9% от общего количества; Днепропетровской области – 53 дела – 8%.

Основными причинами банкротства, вероятно, являются:

финансовые вызовы, возникающие из-за выплаты кредитов и ипотек;

потеря дохода.

Заметьте! 51% от общего количества банкротов – женщины, при этом, мужчин – 48%.

Как выросло количество банкротов в этом году

Только по состоянию на октябрь этого года было открыто 651 дело о банкротстве. Для сравнения, за прошлый год их общее количество составило – 575.

Обратите внимание! В 2019 году в Украине было открыто 22 дела о банкротстве.