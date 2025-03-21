На межі закриття

За даними Верховного Суду України та Міністерства юстиції, з початку 2025 року 1 087 підприємств розпочали процес припинення своєї діяльності, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

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725 компаній (66,7%) самостійно згорнули діяльність, не проходячи через судову процедуру банкрутства – це означає, що вони не мали боргів, але їхні власники вирішили закрити бізнес.

164 компанії розпочали судову процедуру банкрутства – це на 22% більше, ніж у 2024 році.

118 підприємств опинилися на стадії судової ліквідації, що означає повне закриття через неспроможність погасити борги.

Реструктуризація – шанс для бізнесу уникнути банкрутства

За словами експерта з банкрутства Дениса Лихопьока, новий механізм превентивної реструктуризації дозволяє компаніям, які потрапили у фінансову кризу, змінити умови виконання своїх кредитних зобов’язань, не зупиняючи роботу.

Лише 5 – 10% підприємств проходять санацію (відновлення платоспроможності), оскільки більшість компаній звертається за юридичною допомогою занадто пізно.

Кількість компаній, які проходять реорганізацію (злиття, поділ або приєднання до інших бізнесів), впала на 63,5% у порівнянні з минулим роком.