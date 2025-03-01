Какие есть преимущества ведения бизнеса в Украине

Однако недостаток финансирования и отсутствие льгот для инвесторов все разрушают, рассказала Мария Мулява, исполнительный директор компании GTL, для 24 канала.

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Как уже отмечалось выше, преимуществом для старта своего дела в Украине является низкие налоги. А это низкий налог на прибыль, если сравнить с другими европейскими странами.

Плата труда Дело в том, что средняя зарплата в производственной сфере в стране составляет примерно от 25 тысяч до 35 тысяч гривен, то есть официальному курсу доллара – от 591 доллара до почти 830 долларов (по состоянию на 15 января). Зато такая зарплата, например, в Польше, будет начинаться уже от 1 300 долларов до 1 900 долларов. Этот фактор поощряет иностранные компании вкладываться в трудоемкий бизнес в Украине, связанный с производством.

Кроме того, следует отметить наличие квалифицированной рабочей силы по сравнению с другими странами со схожим уровнем дохода на человека. То есть если Украину рассматривают, как страну для инвестирования рядом с другими странами (Север Африки, Тунис, Марокко, Египет, Турция или дальше на восток), то квалификация работника в нашей стране значительно выше, как и уровень образования среднестатистического работника.

К тому же в Украине присутствует европейский менталитет. Он позволяет работать на условиях, к которым привыкли страны Европы.

Обратите внимание! Не менее важный пункт – это цифровизация, потому что такое мало где есть в других европейских странах, что значительно облегчает документооборот, регистрацию компании и немало административных услуг.

Недостатки ведения бизнеса в Украине

Есть и определенные "минусы" в том, чтобы начать свой бизнес в Украине, например, недостаток финансирования. Речь идет в частности о дорогих кредитных ресурсах, которые сдерживают возможности к инвестированию, к привлечению средств в бизнес. К тому же стоимость уже имеющихся ресурсов просто "убивает" всю прибыль, которая ожидается.

Не менее важный пункт – не хватает льгот для инвесторов и налога на прибыль. Кроме того, не хватает льгот на закупку основных средств, то есть капитальных инвестиций.

Важно! Также играет свою роль коррумпированная судебная власть и слабая защита интересов инвестора.