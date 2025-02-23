Как в Украине развивается отрасль стартапов
При создании рейтинга ESNA, оценивается то, как и насколько эффективно в стране создаются условия для развития и масштабирования технологических компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.
Читайте также 100 компаний, в частности Boeing и Airbus, поставляли запчасти в Россию через Индию
Украина присоединилась к инициативе ESNA в ноябре 2024 года – и уже показала крутой результат: мы заняли четвертое место среди 24 стран ЕС по уровню поддержки стартапов и обогнали средний показатель по Европе на 12%,
– говорится в сообщении Минцифры.
Какие страны самые благоприятные для открытия стартапов / Инфографика Минцифры
Максимальное количество баллов Украина набрала за внедрение таких стандартов:
- доступность цифровых государственных услуг;
- скорость создания бизнеса в онлайн-формате;
- опционы и благоприятные налоги;
- доступ к финансированию.
Украинский фонд стартапов признали образцом эффективной политики поддержки стартапов. Фонд уже выдал 570 грантов на сумму 423 миллиона гривен для запуска прорывных технологических компаний и развития украинских инноваций,
– сообщает Министерство.
Напомним! Ранее мы рассказывали какие изменения произошли для ФЛП.