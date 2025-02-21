Как работала схема

Через Индию в российские авиакомпании, в частности Utair, переправляли генераторы, сенсоры, пропеллерные лопасти и дисплеи кабины. Всего было зафиксировано 700 поставок, из которых четверть получила Utair, об этом сообщает The Guardian, информирует 24 Канал.

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Прямых доказательств нарушения санкций со стороны западных компаний нет, ведь продажа авиационных деталей в Россию запрещена в Великобритании и ЕС, а США наложили строгие ограничения. Однако многие компании продолжали поставлять запчасти через посредников.

Ключевые участники схемы

Расследование Investigate Europe подтвердило, что индийские компании играли ключевую роль в переправке запчастей в страну-агрессора. Step Aviation и ASL Aerospace – две британские компании, которые поставляли запчасти в Индию:

Step Aviation отправила более 60 грузов стоимостью 3 миллиона долларов в компанию Shaurya Aeronautics, которая впоследствии передала их в Россию.

ASL Aerospace отправила 60 партий четырем индийским фирмам, которые экспортировали детали российским компаниям.

Boeing и Airbus в схеме поставок

Согласно расследованию, Boeing отправил по меньшей мере 80 грузов в Индию, часть которых попала в Россию через Ascend Aviation. В конце октября США наложили санкции на эту компанию и ее руководство, однако Великобритания и ЕС не сделали этого.

В то же время Airbus отправил 12 партий запчастей в Индию, которые в конце концов оказались в российских авиакомпаниях, в частности в "Аэрофлоте".

Реакция компаний

Западные компании настаивают, что придерживаются санкций. Мол, Boeing еще в 2022 году прекратил операции в России. Airbus заявил, что контролирует соблюдение ограничений. Отвергли обвинения и ASL Aerospace – в компании утверждают, что ведут тщательный мониторинг своих поставок.

Заметьте! Индия не присоединилась к западным санкциям против России. Представители правительства страны заявили, что не видят нарушений местного законодательства, но предоставят компаниям рекомендации по международному экспортному контролю.