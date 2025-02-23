Як в Україні розвивається галузь стартапів

При створенню рейтингу ESNA, оцінюється те, як та наскільки ефективно в країні створюються умови для розвитку та масштабування технологічних компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

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Україна доєдналася до ініціативи ESNA в листопаді 2024 року – і вже показала крутий результат: ми посіли четверте місце серед 24 країн ЄС за рівнем підтримки стартапів та обігнали середній показник по Європі на 12%,

– йдеться у повідомленні Мінцифри.





Які країни найсприятливіші для відкриття стартапів / Інфографіка Мінцифри

Максимальну кількість балів Україна набрала за впровадження таких стандартів:

доступність цифрових державних послуг;

швидкість створення бізнесу в онлайн-форматі;

опціони та сприятливі податки;

доступ до фінансування.

Український фонд стартапів визнали зразком ефективної політики підтримки стартапів. Фонд уже видав 570 грантів на суму 423 мільйони гривень для запуску проривних технологічних компаній та розвитку українських інновацій,

– повідомляє Міністерство.

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