Сокращение экспорта IT-услуг

Отток специалистов станет очередным ударом для IT-отрасли, которая уже демонстрирует отрицательную динамику. Об этом рассказал СЕО Львовского IT Кластера Степан Веселовский для NV, информирует 24 Канал. По его словам, тенденция на сокращение экспорта IT-услуг продолжается уже 2 года.

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В 2023 году отрасль потеряла 8,5% экспорта, а прогнозируемое падение в 2024 году составит еще 5%. Таким образом, суммарный экспорт по итогам года может составить 6,3 – 6,4 миллиарда долларов.

Причины оттока специалистов

Среди основных факторов, которые повлияли на отток специалистов, прежде всего – война. Кроме того, на глобальных рынках, украинским специалистам приходится конкоруваты с иностранными компаниями – часто восточноевропейскими, в которых нет таких рисков.

Веселовский объяснил, что из-за войны специалисты не могут свободно выезжать за границу. Работников могут в любой момент мобилизовать, иногда не дав времени на передачу дел коллеге.

Заметьте. При таких условиях предпринимателям трудно планировать работу своего бизнеса. Более того, как предприниматели, так и клиенты мониторят новости и понимают эти риски.

Еще один фактор, по мнению Веселовского, – отсутствие прогнозируемости в действиях власти.

Вопрос не в том, что выросли налоги, а в том, как это произошло. Нам, предпринимателям и инвесторам из-за хаоса, образовавшегося вокруг этого закона, было довольно сложно разобраться, каким образом этот рост произойдет и когда,

– подчеркнул он.

Сколько IT-специалистов может уехать

Веселовский озвучил следующие подсчеты:

при оптимистическом сценарии из Украины уедет 19 – 20 тысяч представителей IT-индустрии. Это 8% всего человеческого капитала украинской ІТ-отрасли.

Это 8% всего человеческого капитала украинской ІТ-отрасли. в худшем случае эта цифра может достичь 74– 75 тысяч. Это треть отрасли.

Важно! Отток квалифицированных специалистов может привести к уменьшению IT-экспорта на 4 – 6% в ближайшие годы. Потеря таких доходов будет ощутимой для экономики страны, учитывая, что IT-отрасль является одной из ключевых сфер, которые обеспечивают стабильные валютные поступления.