Компания финансово несостоятельна

ООО "Национальный центр информатизации" (НЦИ), дочерняя структура госкорпорации "Ростех", обратилось в суд с заявлением о финансовой несостоятельности. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует 24 Канал.

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Компания имела статус "единого центра компетенций в области цифровых технологий" и отвечала за реализацию важных государственных IT-проектов.

Причины банкротства

Среди основных причин банкротства НЦИ называют финансовые проблемы, обострившиеся в 2023 году. Компания занималась:

IT-обслуживанием чемпионата мира по футболу 2018 года;

разработкой информационных систем для Пенсионного фонда России, "Почты России", "Росатома";

внедрением системы "Безопасный город", которая включала десятки тысяч камер наблюдения.

Заметьте. В 2023 году НЦИ столкнулась с конфликтом с Министерством по чрезвычайным ситуациям России (МЧС). Ведомство отказалось принять завершенный этап работ по контракту на разработку системы "Безопасный город" и обвинило компанию в мошенничестве на сумму 670 миллионов рублей (примерно 6,6 миллионов долларов).

МЧС обратилось в Следственный комитет и отказалось выплачивать средства по контракту. Это стало одним из ключевых факторов, которые привели к финансовому краху компании.

Кредиторы и судебный процесс

Среди кредиторов НЦИ упоминаются:

ООО "Цифровые медицинские сервисы" (дочерняя структура "Ростелекома");

"Эр-Телеком Холдинг".

Судебное заседание по банкротству НЦИ запланировано на 22 января 2025 года.

Что этому предшествовало

Банкротство НЦИ указывает на серьезные проблемы в управлении государственными IT-ресурсами. Несмотря на многомиллиардные вливания, компания не смогла обеспечить стабильную работу и избежать обвинений в финансовых нарушениях.

Эта ситуация подчеркивает слабые места российской IT-отрасли, которая зависит от госзаказов и часто становится объектом финансовых скандалов.