Где "застряли" танкеры с российской нефтью

Три танкера с более 2 миллионами баррелей российской нефти дрейфуют в водах у восточного побережья Китая после введения санкций США, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает 24 Канал.

Читайте также: Несмотря на остановку транзита, Россия будет поставлять газ в Словакию: Фицо раскрыл детали

Андрей Ермак Руководитель офиса президента Три танкера с более 2 миллионами баррелей российской нефти плавают в водах у восточного Китая после того, как США ввели санкции. Такой вот простой получился. Все танкеры, помогавшие обходить санкции, должны быть умножены на 0.

Напомним, что 10 января Соединенные Штаты ввели санкции против ведущих российских нефтяных компаний. В список ограничений вошли более 30 российских нефтесервисных предприятий, 184 танкеры теневого флота, а также логистические объекты и компании из третьих стран.