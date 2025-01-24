Як ці зміни впливають на український ринок, зарплати та попит спеціалістів – 24 Канал розбирався разом із віцепрезиденткою та операційною директоркою GlobalLogic Ukraine Анною Щербаковою.

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Ситуація на IT-ринку

Ринок IT, який колись вважався "ринком кандидатів", тепер став "ринком компаній". Це означає, що роботодавці мають більше варіантів вибору серед кандидатів, але загальна кількість вакансій зменшилась.

За словами Анни Щербакової, попит на унікальні компетенції зберігається. Особливо затребувані спеціалісти з досвідом у специфічних галузях, як-от Embedded або MedTech. Також важливим фактором є сертифікації, наприклад ASPICE для Automotive.

Анна Щербакова Віцепрезидентка GlobalLogic Ukraine Загалом кількість вакансій скоротилась, але це не означає, що ринок зупинився. Роботодавці просто стали більш прискіпливими у пошуку фахівців, а попит на виняткові експертизи залишається стабільним.

Робота в умовах війни та глобальних викликів

Головна вимога міжнародних партнерів, за словами Анни, залишається незмінною – це стабільне та ефективне виконання завдань. Для цього компаніям слід подбати забезпечити умови роботи для розробників.

Наприклад, у GlobalLogic Ukraine більшість фахівців працює віддалено, але створено мініофіси по Україні (у містах, де перебувають працівники), які стали своєрідними осередками для взаємодії й, звісно, місцем, куди можна прийти працювати у разі проблем з енергетикою.

Щодо залучення нових клієнтів, Анна Щербакова визнає, що в Україні це залишається викликом. А ось головним "уроком" 2024 року віцепрезидентка GlobalLogic Ukraine вважає те, що компанії повинні бути готові до швидких і непередбачуваних змін і у зовнішньоекономічній політиці.

Анна Щербакова Віцепрезидентка GlobalLogic Ukraine Зміни в державній політиці можуть відбуватись дуже швидко і не завжди прогнозовано. Потрібно бути до цього готовими та передбачати всі можливі сценарії. Звісно, нам хотілося б мати більший горизонт планування, наскільки це можливо.

Затребувані професії та навички

Попри скорочення вакансій, певні напрями залишаються популярними. До таких можна віднести:

Python, QA, DevOps, NET – найпопулярніші стеки технологій.

Java, C++ – також зберігають стабільний попит.

AI/ШІ-експертиза – напрям, який поступово зростає.

Компанії все частіше шукають не лише розробників, а й партнерів, які можуть запропонувати повне бізнес-рішення, що відповідає запитам клієнта,

— каже Анна Щербакова.

За її словами, компанії, які опанують та адаптуються до цієї зміни, пропонуватимуть такий сервіс і, відповідно, навчатимуть спеціалістів, будуть мати більший попит.

Зауважте. Що стосується новачків, то, попри загальне упередження, знайти роботу у сфері IT можливо навіть на позиції Trainee або Junior. Так, лише у GlobalLogic минулого року було працевлаштовано 197 початківців.

Як змінились зарплати та умови роботи

Щодо рівня зарплат, Анна Щербакова зауважила, що значних змін у 2024 році не відбулося, однак компанії все більше уваги приділяють нематеріальній мотивації.

Наприклад, багато роботодавців пропонують розширені соціальні пакети, які включають:

Медичне страхування.

Wellbeing-програми для підтримки фізичного та ментального здоров’я.

Навчання і професійний розвиток.

Водночас, за даними ресурсу DOU, рівень зарплат у сфері IT демонструє тенденцію до зниження, особливо серед висококваліфікованих спеціалістів.

Якщо пів року тому найбільше падіння спостерігалося у Team Lead, то зараз зменшення торкнулося й інших рівнів фахівців, зокрема Tech Lead, Architect та Senior. Найбільш значущі зміни відбулися у висококваліфікованих фахівців:

Tech Lead: медіанна зарплата знизилась на 100 доларів за останні пів року.

медіанна зарплата знизилась на 100 доларів за останні пів року. Architect : зменшення становило 325 доларів, що відповідає найбільшому падінню серед усіх категорій (-5%).

: зменшення становило 325 доларів, що відповідає найбільшому падінню серед усіх категорій (-5%). Senior: зарплати знизилися на 200 доларів за пів року.

Зарплати IT-фахівців знижуються / Скриншот з сайту DOU

Люди – на першому місці: як компаніям проходити складні часи

Одним із головних досягнень компанії за 2024 рік у GlobalLogic вважають стратегічне партнерство між Hitachi та Google Cloud.

"Це партнерство дозволить нашим клієнтам швидше впроваджувати інновації та використовувати можливості генеративного ШІ. Крім того, ми запустили першу у світі платформу Platform of Platforms для масштабного впровадження AI-рішень у компаніях", – зазначає Щербакова.

Водночас турбота про людей і стійкість залишаються ключовими для компанії.

Анна Щербакова Віцепрезидентка GlobalLogic Ukraine Ми керуємось принципом: люди — на першому місці. Це правило завжди було в компанії, але особливо відчутним стало в найскладніші періоди з початком повномасштабного вторгнення. Безпека та турбота про своїх фахівців – наш компас.

Ідеться і про допомогу з релокацією та засобами живлення, і про програми ментальної підтримки, навчання, постійну комунікацію та діалог. Анна наголосила, що така стратегія і допомогла компанії зберегти ефективність майже на довоєнному рівні.

Погляд у майбутнє: плани на 2025 рік

Попри складну економічну ситуацію, у GlobalLogic не очікують падіння активності. Компанія планує зосередитися на збереженні команд і розширенні наявних проєктів, зокрема, з Hitachi. При цьому тренд на впровадження штучного інтелекту продовжить набирати обертів.

Анна Щербакова Віцепрезидентка GlobalLogic Ukraine ШІ – очевидно тренд, але не нова технологія. Це тренд, який залишиться з нами в наступні десятиліття. Все більше компаній інтегруватимуть рішення на основі ШІ у власні продукти та на рівні компаній у цілому.

Як уже згадували, попит на специфічну експертизу залишається високим. Це пояснюється й тим, що певні індустрії вимагають безпекових сертифікацій для розробок – як приклад, ASPICE-сертифікація в Automotive. Знайти таких спеціалістів буває складно.

Так, Анна Щербакова зазначила, що у GlobalLogic наразі зосереджені на 16 різних практиках, за якими компанія продовжить надавати послуги й розробляти рішення для партнерів. Серед найбільш актуальних: