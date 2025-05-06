Почему решили создать стратегию занятости

Сейчас рынок труда Украины переживает серьезные вызовы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Выделяют следующие проблемы:

Согласно прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2025 году составит 10,9%.

По данным Государственной службы занятости, в 2024 году 389 тысяч человек официально зарегистрировались как безработные, однако их реальное количество значительно выше.

Главные задачи будущей стратегии занятости

Стратегия будет направлена на:

Создание новых рабочих мест: поддержка предприятий, привлечение инвестиций, развитие социального бизнеса.

поддержка предприятий, привлечение инвестиций, развитие социального бизнеса. Профессиональную переориентацию: возможности для повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка.

возможности для повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка. Обеспечение инклюзивности: гибкие и дистанционные формы работы для молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью.

гибкие и дистанционные формы работы для молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью. Реформу системы службы занятости: цифровизация публичных услуг, обновление Трудового кодекса, прозрачное взаимодействие с работодателями.

Восстановление рынка труда является одной из ключевых задач правительства. Для этого мы начали разработку стратегии занятости, которая ориентирована не только на обновление правового поля, но и на снижение безработицы, борьбу с неформальной занятостью и укрепление социальной защиты,

– говорит заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.

Обратите внимание! Проект стратегии занятости Украины выполнят за счет Правительства Германии при поддержке GIZ.