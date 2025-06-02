Чи може непрацюючий пенсіонер стати на біржу зайнятості

Пенсіонери, як прагнуть знайти роботу після виходу на заслужений відпочинок, можуть звернутися за допомогою до центру зайнятості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавський обласний центр зайнятості.

Дивіться також Хто може оформити допомогу по безробіттю та скільки можна отримати

Однак непрацюючі пенсіонери можуть розраховувати лише на консультацію працівників центру зайнятості щодо працевлаштування. Оформлювати грошову допомогу по безробіттю вони не мають права.

Пенсіонери за віком у центрі зайнятості можуть:

переглядати розміщені вакансії;

отримати інформацію від працівника служби щодо можливостей працевлаштування;

проконсультуватися з питання трудового законодавства.

Варто знати! За інформацією Пенсійного фонду України, майже четверта частина українців після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати.

Хто може перебувати на обліку центру зайнятості

Стати на облік центру зайнятості мають право непрацюючі українці, які належать до таких категорій:

особи працездатного віку до призначення пенсій, які не мають заробітку чи інших доходів через відсутність роботи й готові та здатні працювати;

особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідністю або іншу соціальну допомогу.

Громадяни з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, можуть користуватися усіма послугами центру зайнятості, навіть отримуючи пенсію по інвалідності.

Важливо! Українці, які втратили роботу за 1-2 роки до досягнення пенсійного віку через ліквідацію підприємства чи скорочення штату, можуть вийти достроково вийти на пенсію. Але це можливо за умови, якщо для них немає відповідних вакансій або стан здоров’я не дозволяє працювати.