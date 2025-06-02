Может ли неработающий пенсионер стать на биржу занятости

Пенсионеры, как стремятся найти работу после выхода на заслуженный отдых, могут обратиться за помощью в центр занятости, сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавский областной центр занятости.

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Однако неработающие пенсионеры могут рассчитывать только на консультацию работников центра занятости по трудоустройству. Оформлять денежную помощь по безработице они не имеют права.

Пенсионеры по возрасту в центре занятости могут:

просматривать размещенные вакансии;

получить информацию от работника службы о возможностях трудоустройства;

проконсультироваться по вопросу трудового законодательства.

Стоит знать! По информации Пенсионного фонда Украины, почти четвертая часть украинцев после выхода на заслуженный отдых продолжают работать.

Кто может состоять на учете центра занятости

Стать на учет центра занятости имеют право неработающие украинцы, которые относятся к таким категориям:

лица трудоспособного возраста до назначения пенсий, которые не имеют заработка или других доходов из-за отсутствия работы и готовы и способны работать;

лица с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности или другую социальную помощь.

Граждане с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста, могут пользоваться всеми услугами центра занятости, даже получая пенсию по инвалидности.

Важно! Украинцы, которые потеряли работу за 1-2 года до достижения пенсионного возраста из-за ликвидации предприятия или сокращения штата, могут выйти досрочно выйти на пенсию. Но это возможно при условии, если для них нет подходящих вакансий или состояние здоровья не позволяет работать.