Выплаты по безработице: что изменится

Изменения связаны с установленным на 1 января 2025 года размером минимальной заработной платы, равной сейчас 8 000 грн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Главные изменения

Максимальное пособие по безработице теперь составляет 8 000 гривен. Увеличение выплат связано с новым размером минимальной заработной платы, установленной на уровне 8 000 гривен с 1 января 2025 года. Компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью:

Для лиц с инвалидностью I группы - до 120 000 гривен (15 минимальных зарплат).

Для лиц с инвалидностью II группы - до 80 000 гривен (10 минимальных зарплат).

Справочно. В 2024 году благодаря программам компенсаций от Госслужбы занятости было трудоустроено 2 000 людей с инвалидностью I и II групп. Общая сумма компенсаций, выплачена работодателям, составила 130 миллионов гривен.

Почему вводят изменения

Изменения направлены на поддержку социально уязвимых категорий населения и стимулирование работодателей создавать инклюзивные рабочие места.

В Государственной службе занятости отметили, что стремятся сделать рынок труда более доступным для людей с инвалидностью, а также обеспечить достойный уровень поддержки для тех, кто временно остался без работы.