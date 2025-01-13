Почему могут не прийти выплаты для ВПЛ
В основном причиной таких обстоятельств являются технические проблемы, пишет 24 канал со ссылкой на сайт Омбудсмена Украины.
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В случае если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это могут быть технические проблемы, которые следует устранять как можно быстрее,
– говорится на сайте.
Если же средства уже должны быть зачислены на карту, но этого не произошло, можно обратиться за помощью:
- в Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);
- в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);
- в свой ЦПАУ и управление соцзащиты.
Также есть возможность отправить сообщение в мессенджеры официальных страниц Минреинтеграции и сообщить о задержке выплат.
Обратите внимание! После личного обращения данные будут проверены, и вплаты будет перечислена.