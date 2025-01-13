Чому можуть не прийти виплати для ВПО
Здебільшого причиною таких обставин є технічні проблеми, пише 24 канал з посиланням на сайт Омбудсмана України.
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У разі якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць – це можуть бути технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше,
– йдеться на сайті.
Якщо ж кошти вже мали б бути зараховані на карту, але цього не відбулося, можна звернутися по допомогу:
- до Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48);
- в офіс уповноваженого з питань ВПО (+38 (066)813-62-39);
- до свого ЦНАПу та управління соцзахисту.
Також є можливість надіслати повідомлення в месенджери офіційних сторінок Мінреінтеграції та повідомити про затримку виплат.
Зауважте! Після особистого звернення дані буде перевірено, і вплати буде перерахована.