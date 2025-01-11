Хто зможе податися на субсидію на житло

Як повідомив Денис Шмигаль під час засідання уряду, у січні стартує ще одна програма Зимової підтримки – прийом заявок на субсидії для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), передає 24 Канал.

Читайте також: Виплати для ВПО у 2025 році: кому виплачуватимуть допомогу

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Вимушені переселенці, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати.

Одночасно з цим Уряд ввів стимули для власників нерухомості, які офіційно укладуть договори оренди з внутрішньо переміщеними особами: їм компенсують частину податкових зобов'язань, зокрема податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний податок.