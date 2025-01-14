Виплати по безробіттю: що зміниться

Зміни пов'язані зі встановленим на 1 січня 2025 року розміром мінімальної заробітної плати, що дорівнює зараз 8 000 грн. Про це повідомиляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу відомства.

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Головні зміни

Максимальна допомога по безробіттю тепер становить 8 000 гривень. Збільшення виплат пов’язане з новим розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на рівні 8 000 гривень з 1 січня 2025 року. Компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю:

Для осіб із інвалідністю І групи — до 120 000 гривень (15 мінімальних зарплат).

Для осіб із інвалідністю ІІ групи — до 80 000 гривень (10 мінімальних зарплат).

Довідоково. У 2024 році завдяки програмам компенсацій від Держслужби зайнятості було працевлаштовано 2 000 людей з інвалідністю І та ІІ груп. Загальна сума компенсацій, виплачена роботодавцям, склала 130 мільйонів гривень.

Чому вроваджують зміни

Зміни спрямовані на підтримку соціально вразливих категорій населення та стимулювання роботодавців створювати інклюзивні робочі місця.

В Державній службі зайнятості наголосили, що прагнуть зробити ринок праці більш доступним для людей з інвалідністю, а також забезпечити гідний рівень підтримки для тих, хто тимчасово залишився без роботи.