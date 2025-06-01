Может ли пенсионер находиться на бирже занятости

В Украине такие лица могут взаимодействовать с центром занятости, пишет 24 Канал со ссылкой на Полтавской областной центр занятости.

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Пенсионеры имеют право, например, получать информационно-консультационные услуги, связанные с трудоустройством, просматривать различные вакансии, консультироваться по вопросам трудового законодательства и тому подобное.

Однако они уже считаются социально защищенными и имеют доход. То есть пенсионер, получающий пенсию по возрасту, не может быть зарегистрирован как безработный и получить пособие по безработице.

Важно! Это правило не касается лица с инвалидностью, которые не достигли определенного законодательством пенсионного возраста.