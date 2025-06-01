Чи може пенсіонер перебувати на біржі зайнятості

В Україні такі особи можуть взаємодіяти з центром зайнятості, пише 24 Канал з посиланням на Полтавській обласний центр зайнятості.

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Пенсіонери мають право, наприклад, отримувати інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням, переглядати різні вакансії, консультуватися з питань трудового законодавства тощо.

Однак вони вже вважаються соціально захищеними та мають дохід. Тобто пенсіонер, що отримує пенсію за віком, не може бути зареєстрований як безробітній й отримати допомогу по безробіттю.

Важливо! Це правило не стосується особи з інвалідністю, які не досягли визначеного законодавством пенсійного віку.