Чи може пенсіонер перебувати на біржі зайнятості
В Україні такі особи можуть взаємодіяти з центром зайнятості, пише 24 Канал з посиланням на Полтавській обласний центр зайнятості.
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Пенсіонери мають право, наприклад, отримувати інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням, переглядати різні вакансії, консультуватися з питань трудового законодавства тощо.
Однак вони вже вважаються соціально захищеними та мають дохід. Тобто пенсіонер, що отримує пенсію за віком, не може бути зареєстрований як безробітній й отримати допомогу по безробіттю.
Важливо! Це правило не стосується особи з інвалідністю, які не досягли визначеного законодавством пенсійного віку.
Що робити, коли звільнили незадовго до виходу на пенсію?
Якщо людина втратила роботу за один-півтора року до пенсії через скорочення штату чи ліквідацію підприємства, і має необхідний стаж, вона може достроково вийти на заслужений відпочинок. Для цього слід одразу після звільнення зареєструватися в службі зайнятості.