Кого можуть визнати безробітним

Допомогу по безробіттю, у тому числі одноразову, можуть отримати всі застраховані та незастраховані особи, яких визнали безробітними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Ними можуть бути люди віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших доходів як джерела існування. При цьому вона готові та здатні приступити до роботи.

Безробітною може бути визнана:

особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років);

особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням скороченням чисельності штату.

На які виплати можуть розраховувати безробітні

Мінімальну допомогу по безробіттю (станом на 1 січня 2025 року – 1 500 або 3 600 гривень) отримають:

ті, кого звільнили з підстав, які потягли за собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність;

ті, чий страховий стаж протягом року, який передує місяцю реєстрації безробітним, менший 7 місяців;

молодь, яка закінчила або припинила навчання в закладах освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та шукає першу роботу.

В інших випадках розмір допомоги залежить від страхового стажу та визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу):

до двох років – 50%;

від двох до шести років – 55%;

від шести до 10 – 60%;

понад 10 років – 70%.

При цьому допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на 1 січня 2025 року розмір прожиткового мінімуму становить 3 028 гривень.

Максимальна допомога по безробіттю тепер становить 8 000 гривень. Збільшення виплат пов’язане з новим розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на рівні 8 000 гривень з 1 січня 2025 року.

Важливо! Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не може перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку – не більше 720 календарних днів) протягом двох років зо дня її призначення.