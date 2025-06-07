Может ли человек пенсионного возраста встать на биржу занятости

И на это они имеют полное право, пишет 24 канал со ссылкой на Полтавской областной центр занятости.

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Украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право:

  • получать информационно-консультационные услуги, связанные с трудоустройством;
  • просматривать различные вакансии;
  • консультироваться по вопросам трудового законодательства и тому подобное.

Однако, согласно действующему законодательству, пенсионеры считаются социально защищенной прослойкой населения. Более того, они уже получают денежную помощь от государства.

Важно! Поэтому пенсионеры не могут получить статус безработного лица и получать пособие по безработице.

Распространяется ли это правило на пенсионеров с инвалидностью?

Исключением являются лица с инвалидностью, которые не достигли определенного законодательством пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности. Такие граждане могут становиться на учет в службе занятости и пользоваться всеми услугами службы.