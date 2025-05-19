Чи може пенсіонер продовжувати працювати на держслужбі

Граничний вік перебування на посадах державної служби складає 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал medoc.ua.

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Проте українці, які досягли 65-річного віку, можуть бути призначені на державну службу строком на один рік з правом повторного призначення без проведення щорічного конкурсу. Це рішення ухвалюється установою і може поновлюватися без обмежень щодо кількості таких призначень.

Закон також передбачає, що державний службовець може залишатися на посаді після досягнення 65 років за його згодою і рішенням установи але не довше, ніж до досягнення 70-річного віку. Таке продовження може відбуватися без необхідності звільнення з посади. Після досягнення 70-річного віку службовець підлягає звільненню.

Умови для виходу на пенсію в держслужбовців

Право на пенсію державного службовця мають:

особи, які станом на 1 липня 2016 року мають не менш як 10 років стажу на посадах державної служби та станом на цей день займали посаду державного службовця;

особи, які станом на 1 липня 2016 року мають не менш як 20 років стажу на посадах державної служби (незалежно від факту роботи станом на цей день).

Пенсія державним службовцям призначається у розмірі 60% заробітної плати, а особам, які на дату звернення за призначенням пенсії не працювали державними службовцями, у розмірі 60% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи.