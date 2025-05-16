Надбавка до пенсії працюючим пенсіонерам в Україні
Індексація проводиться за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Право на автоматичний перерахунок визначається за страховим стажем, який набутий по лютий поточного року. Процес цього перерахунку здійснюється в автоматизованому режимі. І це означає, що звертатись за його проведенням до органів Пенсійного фонду українцям не потрібно.
При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Виплата перерахованих пенсій проводиться починаючи з квітня місяця.
Важливо! Виплата перерахованих пенсій починає здійснювати у виплатний період квітня – з 4 по 25 число місяця.