Надбавка до пенсії працюючим пенсіонерам в Україні

Індексація проводиться за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Право на автоматичний перерахунок визначається за страховим стажем, який набутий по лютий поточного року. Процес цього перерахунку здійснюється в автоматизованому режимі. І це означає, що звертатись за його проведенням до органів Пенсійного фонду українцям не потрібно.

При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Виплата перерахованих пенсій проводиться починаючи з квітня місяця.

Важливо! Виплата перерахованих пенсій починає здійснювати у виплатний період квітня – з 4 по 25 число місяця.