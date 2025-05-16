Надбавка к пенсии работающим пенсионерам в Украине

Индексация проводится по обращению пенсионера или автоматически с 1 апреля, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Право на автоматический перерасчет определяется по страховому стажу, который приобретен по февраль текущего года. Процесс этого перерасчета осуществляется в автоматизированном режиме. И это означает, что обращаться за его проведением в органы Пенсионного фонда украинцам не нужно.

При этом работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет проведен в случае, если они достигли пенсионного возраста,

– говорится в сообщении ПФУ.

Выплата пересчитанных пенсий производится начиная с апреля месяца.

Важно! Выплата пересчитанных пенсий начинает осуществлять в выплатный период апреля – с 4 по 25 число месяца.