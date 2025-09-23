Может ли работающий пенсионер получать пенсию?

Однако здесь следует учитывать различные нюансы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Какая пенсия будет, если проработал 30 лет

Дело в том, что размер пенсии каждого пенсионера определяется индивидуально. В частности сумма высчитывается с учетом приобретенного им страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены взносы.

Законом предусмотрено, что пенсии выплачиваются без учета полученной заработной платы,

– отметили в Пенсионном фонде.

Важно! После назначения пенсии человек имеет право получать ее и продолжать работать, даже на той же должности.

В частности через каждые 2 года пенсионерам, которые работали после назначения пенсий, проводятся перерасчеты:

с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа; или страхового стажа и заработной платы.

Следует добавить: Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" обязывает каждое застрахованное лицо сообщать об изменениях, в частности относительно своего трудоустройства. О такой обязанности органы Пенсионного фонда сообщают каждого пенсионера в заявлении, памятке, которые он или она подписывает.

После установления факта работы, о котором пенсионер не сообщил своевременно, его размер пенсии определяется с учетом новых данных,

– отметили в ПФУ.

Вернуть ненадлежащие пенсионеру суммы возможно добровольно или переплата с пенсии удерживается в размере 20%.

Обратите внимание! Во избежание недоразумений относительно размеров пенсий тем пенсионерам, кто намерен выйти на работу, следует безотлагательно информировать органы Пенсионного фонда путем подачи заявления лично или в режиме онлайн.

Может ли выйти на работу пенсионер, что получит пенсию за выслугу лет?

Пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, которая дает право на эту пенсию. Об этом пишет Пенсионный фонд.

В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы,

– объясняют в заметке.

Интересно! Например, работа в должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии за выслугу лет, поэтому факт работы на указанной должности не влияет на выплату пенсии за выслугу лет.

Что еще следует знать пенсионерам о трудоустройстве?