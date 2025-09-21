Какой размер пенсии, если имеешь официальный стаж 30 лет?

30 лет стажа будет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 и 63 года, пишет 24 Канал.

Напомним! Чтобы уйти на пенсию в 60 лет в 2025 году нужно иметь не менее 32 лет стажа, сообщает ПФУ.

Важно при расчетах также учитывать доход. Рассмотрим ситуацию, где он составлял 10 000 гривен.

Если лицо решило выйти на пенсию на общих условиях в 63 года, его выплата будет составлять примерно – 3,9 тысячи гривен.



Какая пенсия при стаже 30 лет и доходе 10 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

В 65 лет выйти на пенсию будет выгоднее. Ведь, при указанных данных, выплата будет уже ориентировочно – 4,3 тысячи гривен.



В каком возрасте выйти на пенсию выгоднее / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что нужно знать о пенсии сейчас?