Які документи треба перевірити перед початком опалювального сезону?
Для 24 Каналу адвокат Анна Даніель розповіла, що відносини у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг регулює закон про ЖКП.
Відповідно до нього, споживач зобов'язаний укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом, своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, які пов'язаних з отриманням ЖКП, що виникли з його вини.
Крім того, до цього списку додається ще й проведення ремонту власним коштом чи заміна санітарно-технічних приладів і пристроїв тощо.
Натомість виконавець комунальної послуги зобов'язаний, наприклад, готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг, або ж без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу.
Анна Даніель також додає, що споживачам варто перевіряти певний список документів. Йдеться про такі:
- Надання ЖКП здійснюється виключно на договірних засадах, а тому треба передивитися Договори про надання житлово-комунальних послуг з постачальниками комунальних послуг (тепло, газ, вода, електроенергія),
- Рахунки за попередній період щодо заборгованостей.
- Акти приймання-передачі лічильників, їхня повірка.
- Протоколи рішень ОСББ/житлових кооперативів про підготовку будинку до опалювального сезону.
- Документи від управителя будинку про проведені технічні роботи (ізоляція труб, перевірка котелень, вентиляційних систем).
Що потрібно робити з лічильниками для перевірки?
Квартирні лічильники потрібно регулярно перевіряти на справність й це передбачено законом, адже допомагає уникнути переплат та контролювати споживання ресурсів.
Повірка лічильників повинні проходити власники всіх приладів обліку раз на 4 роки, а за замовлення цієї процедури оплачують споживачі.
Загалом повірка лічильника триває до 5 днів: пристрій знімають, а потім його перевіряють спеціалісти, після цього його пломбують та складають акт у 2 примірниках, один із яких залишають споживачеві.