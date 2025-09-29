Які документи треба перевірити перед початком опалювального сезону?

Для 24 Каналу адвокат Анна Даніель розповіла, що відносини у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг регулює закон про ЖКП.

Відповідно до нього, споживач зобов'язаний укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом, своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, які пов'язаних з отриманням ЖКП, що виникли з його вини.

Крім того, до цього списку додається ще й проведення ремонту власним коштом чи заміна санітарно-технічних приладів і пристроїв тощо.

Анна Даніель Керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Натомість виконавець комунальної послуги зобов'язаний, наприклад, готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг, або ж без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу.

Анна Даніель також додає, що споживачам варто перевіряти певний список документів. Йдеться про такі:

Надання ЖКП здійснюється виключно на договірних засадах, а тому треба передивитися Договори про надання житлово-комунальних послуг з постачальниками комунальних послуг (тепло, газ, вода, електроенергія),

Рахунки за попередній період щодо заборгованостей.

Акти приймання-передачі лічильників, їхня повірка.

Протоколи рішень ОСББ/житлових кооперативів про підготовку будинку до опалювального сезону.

Документи від управителя будинку про проведені технічні роботи (ізоляція труб, перевірка котелень, вентиляційних систем).

Що потрібно робити з лічильниками для перевірки?