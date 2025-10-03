Чи достатньо Європі газу для проходження зими?

Сховища по всьому Європейському Союзу вступають у жовтень із заповненням понад 82%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Ми знаходимося у відносно хорошому становищі. Звичайно, головне питання полягає в тому, чи буде майбутня зима останньою, коли ринок все ще стурбований постачанням газу,

– сказав аналітик Арне Ломанн Расмуссен.

Запаси газу в Європі, які зазвичай покривають близько третини зимового попиту, залишаються критичним показником того. До того ж невідомо, чи зможе регіон нарешті подолати енергетичну кризу. Багато аналітиків очікують, що світові поставки газу почнуть переростати в надлишок у 2026 році, що полегшить створення запасів у майбутньому.

Як змінювалися запаси газу в Європі у 2025 року / скриншот 24 Каналу з сайту Bloomberg

За останні тижні поповнення запасів сповільнилося через сезонні роботи в Норвегії та Алжирі, а також раннє похолодання. Проте запаси можуть зрости до 89% до кінця жовтня, що більш ніж достатньо для підтримки зимових поставок у Європі. Рівні різняться в різних частинах блоку:

Франція вже перевищила 90% і активно рекламує можливості зберігання на наступний рік;

вже перевищила 90% і активно рекламує можливості зберігання на наступний рік; Німеччина – найбільший споживач регіону – відстає. Її об'єкт у Редені заповнений лише на 29%, що значно менше запланованого показника в 45%;

– найбільший споживач регіону – відстає. Її об'єкт у Редені заповнений лише на 29%, що значно менше запланованого показника в 45%; У Великій Британії, де потужності сховищ вже є одними з найнижчих у Європі, найбільший об'єкт не був поповнений цього літа після збитків , що зробило країну ще більш залежною від імпорту, зокрема ЗПГ.

Найближчі місяці стануть випробуванням для готовності регіону. Континент вже готується до холоднішого початку жовтня, оскільки рівень вітру протягом місяця знижуватиметься. Це може підвищити важливість газу у виробництві електроенергії,

– пишуть у виданні.

Як у ЄС пройде опалювальний сезон?

Сувора зима в Європі чи Азії може швидко призвести до скорочення поставок, тоді як нові санкції на російський експорт ризикують знову розпалити нестабільність, повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз BloombergNEF.

Якщо не буде раптових перебоїв, очікується, що Європа завершить цей опалювальний сезон із заповненням газових сховищ приблизно на 33%, що значно нижче за п'ятирічний середній показник у 45%. Холодної зими вони можуть впасти до 22%.

